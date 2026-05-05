Рубио: администрация США не признает закона об ограничении полномочий Трампа Рубио: закон о военных полномочиях президента США противоречит конституции

Москва5 мая Вести.Закон о военных полномочиях президента США, в рамках которого президент не имеет права вести зарубежные военные кампании дольше 60 дней без согласования с Конгрессом США, противоречит конституции США, заявил госсекретарь, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Это позиция каждой администрации с тех пор, как приняли этот закон, который нарушает конституционные полномочия президента​​​. Мы не признаем этот закон отметил Рубио

Администрация президента Дональда Трампа частично исполняет закон, но только ради хороших отношений с Конгрессом, заключил Рубио.