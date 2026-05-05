Москва5 маяВести.Закон о военных полномочиях президента США, в рамках которого президент не имеет права вести зарубежные военные кампании дольше 60 дней без согласования с Конгрессом США, противоречит конституции США, заявил госсекретарь, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
Это позиция каждой администрации с тех пор, как приняли этот закон, который нарушает конституционные полномочия президента. Мы не признаем этот законотметил Рубио
Администрация президента Дональда Трампа частично исполняет закон, но только ради хороших отношений с Конгрессом, заключил Рубио.