Рубио: без помощи США Украина не существовала бы как государство

Рубио жестко высказался о судьбе Украины Рубио: без помощи США Украина не существовала бы как государство

Москва21 окт Вести.Украина не существовала бы как суверенное государство без помощи США, в том числе при администрации президента Дональда Трампа. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Индии, передает Bloomberg.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal о том, что основатель SpaceX Илон Маск якобы причастен к замедлению работы спутниковой системы связи военного назначения Starshield на территории Украины. Рубио подчеркнул, что администрация Трампа не санкционировала подобных ограничений.

Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас бы не было Украины. Она как суверенное государство не существовала бы сказал госсекретарь

Накануне Рубио заявил, что в отношениях между Вашингтоном и Киевом есть серьезное напряжение.