Рубио назвал глобальный углеродный налог несправедливым и регрессивным Рубио заявил, что США выступили против глобального углеродного налога

Москва2 мая Вести.США выступили против введения международного углеродного налога, заявив о рисках для национальных экономик и граждан. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.

Под руководством Дональда Трампа США удалось успешно подорвать поддержку глобального углеродного налога, заставив Международную морскую организацию рассмотреть более прагматичные предложения, которые не ложатся бременем на американцев написал Рубио

По его словам, предложенный механизм углеродного налога мог привести к созданию несанкционированного глобального налогового режима, который стал бы дополнительным финансовым бременем для американских граждан. Он также охарактеризовал возможные меры как регрессивные штрафы, способные негативно сказаться на экономике.