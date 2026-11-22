Рубио широко улыбнулся во время рукопожатия с Путиным на встрече с Трампом

Рубио расплылся в улыбке, увидев, что Путин хочет пожать ему руку Рубио широко улыбнулся во время рукопожатия с Путиным на встрече с Трампом

Москва22 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио широко улыбнулся, когда президент России Владимир Путин протянул ему руку во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Встреча Путина и Трампа состоялась 19 октября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Российский президент поприветствовал рукопожатием Рубио и министра финансов США Скотта Бессента, которые также участвовали в российско-американских переговорах. На кадрах видно, что Рубио расплывается в улыбке, когда президент РФ протягивает ему руку.

Перед началом переговоров Трамп также обменялся рукопожатиями с российским лидером и его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, которого похвалил за отличную работу.