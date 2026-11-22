Москва22 нояВести.Госсекретарь США Марко Рубио широко улыбнулся, когда президент России Владимир Путин протянул ему руку во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".
Встреча Путина и Трампа состоялась 19 октября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Российский президент поприветствовал рукопожатием Рубио и министра финансов США Скотта Бессента, которые также участвовали в российско-американских переговорах. На кадрах видно, что Рубио расплывается в улыбке, когда президент РФ протягивает ему руку.
Перед началом переговоров Трамп также обменялся рукопожатиями с российским лидером и его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, которого похвалил за отличную работу.