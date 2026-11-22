Москва22 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио, увидев министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "рванул" пожать ему руку. Об этом рассказал Павел Зарубин ИС "Вести".

Он отметил, что Рубио приветствовал Лаврова, указав на него пальцем, а затем, когда журналисты стали выходить, прямо-таки "рванул" жать руку Лаврову, хотя тот уже сел.

19 ноября состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне.