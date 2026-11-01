РИА Новости: в октябре рубль – второй в мировом рейтинге по укреплению к доллару

Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой октября РИА Новости: в октябре рубль – второй в мировом рейтинге по укреплению к доллару

Москва1 ноя Вести.Рубль по итогам октября 2026 года занял второе место в глобальном рейтинге роста валют по отношению к доллару США. За месяц российская валюта укрепилась на 4,65%, следует из расчетов РИА Новости на основе биржевых котировок.

Лидер рейтинга — колумбийское песо (+5%), тройку лидеров замыкает норвежская крона (+4,05%). В топ-5 также попали шведская крона (+1,73%) и канадский доллар (+1,59%).

Сильнее всего просел за месяц курс мексиканского песо (-4,39%), за которым расположились бразильский реал (-3,38%) и казахстанский тенге (-3,25%). В октябре заметно потеряли в цене новый румынский лей (-2,58%) и новый тайваньский доллар (-2,33%).

Ранее генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко заявила, что до конца октября доллар продолжит находиться в диапазоне 82-86 рублей благодаря высоким ценам на нефть и факторам внутреннего рынка.

В свою очередь, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ИС "Вести" спрогнозировал курс доллара в 2027 году немногим менее 90 рублей.