Москва16 окт Вести.До конца октября доллар продолжит находиться в диапазоне 82–86 рублей благодаря высоким ценам на нефть и факторам внутреннего рынка. На это указала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко в беседе с RT.

По оценке эксперта, ключевыми драйверами укрепления рубля и пополнения бюджета остаются устойчиво высокие котировки нефти марки Urals, которые из-за напряженности на Ближнем Востоке могут удерживаться в диапазоне 100–130 долларов за баррель.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывают высокая доходность рублевых активов, продажи выручки экспортерами накануне пика налоговых выплат, а также смягчение санкционных ограничений США в контексте возобновления экспорта российского дизельного топлива.

В начале второй половины октября доллар, вполне очевидно, продолжит торговаться в диапазоне 82—86 рублей отметила Проценко

Ранее Министерство экономического развития России улучшило прогноз курса доллара на 2026 год, но при этом оставило слабым рубль на 2027-й и последующие два года. В 2026 году средний курс доллара составит 79,5 рубля, а в 2027 году доллар будет стоить 87,4 рубля, в 2028-м - 92 рубля, а 2029-м - 96 рублей.