Москва26 октВести.Операции Минфина в рамках бюджетного правила балансируют спрос на иностранную валюту, заявил RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс", аналитик Спартак Соболев.
По его словам, на текущей неделе ожидаются колебания доллара в пределах 78,5-82,5 рубля.
На исходе октября поддержку рублю традиционно оказывают налоговые выплаты, очень комфортные экспортные цены на российские энергоносители, а также монетарная политика Банка Россииотметил он
Соболев также подчеркнул, что регулятор продолжает держать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.
Начало ноября доллар может встретить ниже 80 рублей. А операции Минфина в рамках бюджетного правила балансируют спрос на иностранную валютузаключил аналитик
При этом ранее генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко заявила, что до конца октября доллар продолжит находиться в диапазоне 82-86 рублей благодаря высоким ценам на нефть и факторам внутреннего рынка.