Аналитик Соболев: в начале ноября курс доллара может уйти ниже 80 рублей

Аналитик Соболев спрогнозировал курс доллара на начало ноября Аналитик Соболев: в начале ноября курс доллара может уйти ниже 80 рублей

Москва26 окт Вести.Операции Минфина в рамках бюджетного правила балансируют спрос на иностранную валюту, заявил RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс", аналитик Спартак Соболев.

По его словам, на текущей неделе ожидаются колебания доллара в пределах 78,5-82,5 рубля.

На исходе октября поддержку рублю традиционно оказывают налоговые выплаты, очень комфортные экспортные цены на российские энергоносители, а также монетарная политика Банка России отметил он

Соболев также подчеркнул, что регулятор продолжает держать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Начало ноября доллар может встретить ниже 80 рублей. А операции Минфина в рамках бюджетного правила балансируют спрос на иностранную валюту заключил аналитик

При этом ранее генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко заявила, что до конца октября доллар продолжит находиться в диапазоне 82-86 рублей благодаря высоким ценам на нефть и факторам внутреннего рынка.