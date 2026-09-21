Эксперт рассказала о прогнозе колебаний курса рубля после выборов в Госдуму Эксперт Проценко назвала три фактора поддержки рубля после выборов

Москва21 сен Вести.Итоги выборов в Госдуму не должны привести к резким колебаниям курса рубля. Об этом агентству "Прайм" заявила гендиректор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.

По словам эксперта, поддержку российской валюте оказывают дорогая нефть, ключевая ставка на уровне 14% и продажи экспортной выручки. При этом давление на рубль сохраняется из-за санкций и укрепления доллара на мировом рынке.

Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий… Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям объяснила Проценко

По ее прогнозу, до конца сентября евро будет торговаться в диапазоне 95,89-99,20 рубля, а юань – 12,30-12,75 рубля.

Резкой переоценки рубля после выборов эксперт не ожидает. Базовым сценарием до конца сентября она назвала движение валют в указанных диапазонах, однако подчеркнула, что геополитические события могут существенно повлиять на ситуацию. Поэтому, отметила глава форекс-дилера, конкретные уровни следует рассматривать как ориентиры, а не как гарантированный прогноз.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что рост стоимости нефти благоприятно скажется на укреплении российской валюты. По его мнению, в период от двух до четырех месяцев высокие цены обеспечат приток валютной выручки.