Москва16 нояВести.Движение в диапазоне 80-85 руб. остается базовым сценарием для курса доллара, сообщила в беседе с RT финансист Гузель Проценко.
Она отметила, что спрос импортеров на иностранную валюту повлияет на динамику курса.
Поддержку российской валюте продолжат оказывать положительный торговый баланс, комфортный уровень цен на нефть, обеспечивающий приток экспортной выручки, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России, которая ограничивает спрос на инвалютусказала она
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах по увеличению товарооборота между РФ и Вьетнамом.