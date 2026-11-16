Экономист Проценко: до зимы курс доллара вряд ли опустится ниже 80 рублей

Экономист назвала движение в диапазоне 80-85 руб. базовым сценарием для доллара Экономист Проценко: до зимы курс доллара вряд ли опустится ниже 80 рублей

Москва16 ноя Вести.Движение в диапазоне 80-85 руб. остается базовым сценарием для курса доллара, сообщила в беседе с RT финансист Гузель Проценко.

Она отметила, что спрос импортеров на иностранную валюту повлияет на динамику курса.

Поддержку российской валюте продолжат оказывать положительный торговый баланс, комфортный уровень цен на нефть, обеспечивающий приток экспортной выручки, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России, которая ограничивает спрос на инвалюту сказала она

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах по увеличению товарооборота между РФ и Вьетнамом.