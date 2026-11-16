Глава ВТБ сообщил о планах по увеличению товарооборота между РФ и Вьетнамом Глава ВТБ Костин: товарооборот РФ и Вьетнама может достичь 15 млрд долларов

Москва16 ноя Вести.Товарооборот между Россией и Вьетнамом быстро растет, и к 2030 году его планируется увеличить до 15 млрд долларов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ также отметил, что взаимные инвестиции двух стран уже превышают миллиард долларов.

Быстро достаточно растет товарооборот – он еще невелик, порядка 6 млрд долларов, но тем не менее он растет быстро. И есть планы до буквально 2030 года увеличить его до 15 млрд. Расширяется номенклатура российского экспорта. Мы участвуем в расширении инвестиционного сотрудничества. Инвестиции обеих стран друг в друга превышают миллиард долларов, уже есть хорошие перспективы для этого увеличения сказал Костин

Ранее Костин сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом достигла отметки в 15% от общего объема всех операций.