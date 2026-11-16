Доля нацвалют в расчетах России и Вьетнама достигла 15% Глава ВТБ Костин: объем расчетов в нацвалютах между РФ и Вьетнамом достиг 15%

Москва16 ноя Вести.Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом достигла отметки в 15% от общего объема всех операций. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ отметил, что стороны намерены повышать процент операций в нацвалютах.

Сегодня расчеты в национальных валютах на 100% проходят через наш банк. Другое дело, что их доля пока составляет 15% от общего объема расчетов, и мы, конечно, будем их расширять. И вот, допустим, с Китаем уже 100% практически торговля осуществляется в национальной валюте. Я думаю, что и по Вьетнаму мы будем тоже продвигаться достаточно быстро сообщил Костин

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что доля национальных валют в расчетах России и Китая приблизилась к 100%.