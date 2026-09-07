Рубль уступил филиппинскому песо статус самой недооцененной в мире валюты Рубль лишился статуса самой недооцененной валюты в мире

Москва7 сен Вести.Рубль в конце лета текущего года лишился звания самой недооцененной валюты в мире, уступив его филиппинскому песо. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство рассчитало курсы национальных валют к доллару по паритету покупательной способности (ППС). За основу оценки взяли стоимость стандартного набора из бургера, картошки фри и колы в крупнейших экономиках.

Лидером рейтинга стал филиппинский песо, чей реальный курс оказался занижен в 3,75 раза по сравнению с официальным. На второй строчке расположилась индонезийская рупия с показателем 3,67 раза, а замкнула тройку индийская рупия (3,24 раза). Четвертую позицию занял иранский риал, курс которого оказался недооценен в три раза. Рубль, возглавлявший рейтинг год назад, занял пятое место.

Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в банке ожидают краткосрочного давления на рубль до конца года, однако адаптивность экономики РФ высока.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что на курс российской валюты влияют динамика экспорта и импорта, а также решения по денежно-кредитной политике.