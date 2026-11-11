Рутинное объявление финских дипломатов превратилось в глобальный мем Закрытие посольства Финляндии в Канберре вызвало волну мемов по всем миру

Москва11 ноя Вести.Объявление о временном закрытии посольства Финляндии в австралийской Канберре стало вирусным в интернете и вызвало волну мемов. Дипломатическое представительство приостановило работу на один день, чтобы сотрудники могли посетить сауну.

В опубликованном в соцсетях 9 ноября сообщении говорилось, что посольство будет закрыто во вторник, 10 ноября, а на следующий день вернется к обычному режиму работы. Публикацию сопроводили видео северного сияния и спокойной музыкой, однако она неожиданно привлекла внимание пользователей из разных стран.

В комментариях и ответных роликах люди начали иронично жаловаться на закрытие дипмиссии, изображая сорванные поездки в Канберру и несостоявшиеся визиты. К шуткам присоединились и другие финские посольства – в частности, в Праге и Джакарте, которые сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

Мимо мема не прошли и местные организации. Так, бассейн в пригороде Канберры пригласил к себе всех, чьи планы якобы сорвались из-за закрытия посольства. В ответ дипмиссия поблагодарила развлекательный центр за поддержку в трудное для общества время.

Посол Финляндии в Австралии Арто Хаапеа сообщил Politico, что посольство закрылось для проведения обычного предновогоднего мероприятия, в рамках которого сотрудники отметили успехи 2026 года в сауне. По его словам, неожиданное внимание пользователей застало дипмиссию врасплох, однако сотрудники отнеслись к ажиотажу спокойно и с юмором.

11 ноября посольство возобновило работу и опубликовало новое видео. В нем дипмиссия в шутку объявила о возвращении после 24 часов "международных выражений скорби" и "беспрецедентного проявления солидарности", а также сообщила о проведении церемонии перерезания ленты.