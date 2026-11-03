Москва3 нояВести.Кадры из места незаконного удержания людей в Киевской области вызвали шок у финского политика, члена партии "Альянс свободы" Армандо Мемы. Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале одного из зданий в Петропавловской Борщаговке под Киевом держат около 40 человек.
Кадры с Украины из этих "домов ужаса" действительно шокируютзаявил политик
Представители пророссийского подполья сообщали, что в помещении находятся около 45 мужчин со следами избиений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о существовании на Украине множества подобных мест содержания людей. В Кремле заявили, что скандал уже приобрел всемирное звучание.