Мема прокомментировал сообщения о незаконном удержании людей под Киевом Финский политик Мема назвал шокирующими кадры из пыточной под Киевом

Москва3 ноя Вести.Кадры из места незаконного удержания людей в Киевской области вызвали шок у финского политика, члена партии "Альянс свободы" Армандо Мемы. Об этом он написал в социальной сети X.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале одного из зданий в Петропавловской Борщаговке под Киевом держат около 40 человек.

Кадры с Украины из этих "домов ужаса" действительно шокируют заявил политик

Представители пророссийского подполья сообщали, что в помещении находятся около 45 мужчин со следами избиений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о существовании на Украине множества подобных мест содержания людей. В Кремле заявили, что скандал уже приобрел всемирное звучание.