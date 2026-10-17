Человек погиб в результате нападения аллигатора второй раз за год во Флориде

Рыбак погиб от нападения аллигатора во Флориде Человек погиб в результате нападения аллигатора второй раз за год во Флориде

Москва17 окт Вести.Рыбак был атакован и убит аллигатором на берегу озера в американском штате Флорида. Об этом сообщает CNN.

71-летний мужчина, ловивший рыбу на берегу озера во Флориде, был атакован и убит аллигатором длиной почти 3,6 метра говорится в сообщении

Отмечается, что это второй случай нападения смертельным исходом, зарегистрированный во Флориде в этом году.

Ранее сообщалось, что шестичасовой операцией и недельным пребыванием в больнице завершилась для ветерана ВВС США съемка обучающего видео в одном из озер Флориды – на него напал 3,5-метровый аллигатор.