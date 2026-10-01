Стоматологи в РФ с 1 октября будут применять анестезию при риске боли у пациента

С 1 октября стоматологи будут применять обезболивание при риске боли о пациентов Стоматологи в РФ с 1 октября будут применять анестезию при риске боли у пациента

Москва1 окт Вести.Стоматологи с 1 октября должны будут применять анестезию при риске боли у пациента, передает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

При риске возникновения боли во время лечения, стоматологи будут проводить манипуляции с обязательным обезболиванием говорится в документе ведомства

Согласно документу министерства, при выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направляет пациента к онкологу.

Также в стоматологических клиниках теперь должны быть препараты для оказания медпомощи при анафилактическом шоке.