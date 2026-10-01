Москва1 октВести.Стоматологи с 1 октября должны будут применять анестезию при риске боли у пациента, передает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.
При риске возникновения боли во время лечения, стоматологи будут проводить манипуляции с обязательным обезболиваниемговорится в документе ведомства
Согласно документу министерства, при выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направляет пациента к онкологу.
Также в стоматологических клиниках теперь должны быть препараты для оказания медпомощи при анафилактическом шоке.