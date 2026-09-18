С автоледи с пистолетом из Свердловской области провели профилактическую беседу Свердловская полиция не стала наказывать женщину, махавшую пистолетом на АЗС

Москва18 сен Вести.С женщиной-водителем, которая во время ссоры на АЗС в Среднеуральске Свердловской области достала пистолет, провели профилактическую беседу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Ограничилось профилактическим мероприятием о недопустимости такого поведения в общественных местах сказал полковник Горелых

В начале сентября в местных группах в соцсетях появились публикации о том, что на одной из АЗС при въезде в Среднеуральск женщина с пистолетом в руках "останавливала тех, кто проезжал вне очереди". Женщину стали называть Сарой Коннор из фильма "Терминатор".

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, история началась с того, что женщину на "Ниве" подрезал другой водитель. Это автолюбительницу возмутило, поэтому она достала пистолет и попросила мужчину вернуться на свое место. На место вызвали полицию, женщину доставили в отдел. На нее планировалось составить протокол о мелком хулиганстве.

Но женщина раскаялась в содеянном, и ее решили не наказывать. Тем более что пистолет был небоевым.