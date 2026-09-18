На женщину, доставшую пистолет на уральской АЗС, не стали составлять протокол На Урале полиция не стала наказывать автоледи, доставшую пистолет на заправке

Москва18 сен Вести.Полиция не стала наказывать женщину-водителя, доставшую пистолет на заправке Среднеуральска в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД России Валерия Горелых.

Ограничилось профилактическим мероприятием о недопустимости такого поведения в общественных местах говорится в сообщении

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что женщина с пистолетом в руках стояла на заправке при въезде в город и якобы "останавливала тех, кто проезжал вне очереди". Пользователи стали называть незнакомку Сарой Коннор из фильма "Терминатор".

Как выяснилось, на заправке женщину просто подрезал другой водитель. Она возмутилась, достала пистолет и попросила мужчину вернуться на место. Позже, в полиции, она раскаялась в содеянном. На автоледи планировали составить протокол о мелком хулиганстве, однако в итоге ограничились профилактическим мероприятием.