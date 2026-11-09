Telegram заблокировал более 707 тысяч групп и каналов с начала ноября

С начала ноября Telegram заблокировал свыше 707 тысяч групп и каналов Telegram заблокировал более 707 тысяч групп и каналов с начала ноября

Москва9 ноя Вести.С начала ноября администрация Telegram заблокировала свыше 707 тысяч групп и каналов, включая 2963 сообщества, имевших отношение к терроризму, свидетельствует статистика мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

За минувшие выходные Telegram заблокировал 166 614 групп и каналов. В субботу показатель впервые с 3 ноября превысил 100 тысяч за один день.

Согласно данным, в субботу были заблокированы 104 039 групп и каналов, в воскресенье - 62 575. А с начала ноября было заблокировано 707 970 групп и каналов говорится в сообщении

В компании напомнили, что с 2015 года процесс модерации строится на пользовательских жалобах и проактивном мониторинге с применением машинного обучения. С начала 2024 года эти механизмы были усилены новыми инструментами на базе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в России продолжается взыскание штрафов с Telegram.