Москва9 нояВести.С начала ноября администрация Telegram заблокировала свыше 707 тысяч групп и каналов, включая 2963 сообщества, имевших отношение к терроризму, свидетельствует статистика мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
За минувшие выходные Telegram заблокировал 166 614 групп и каналов. В субботу показатель впервые с 3 ноября превысил 100 тысяч за один день.
Согласно данным, в субботу были заблокированы 104 039 групп и каналов, в воскресенье - 62 575. А с начала ноября было заблокировано 707 970 групп и каналовговорится в сообщении
В компании напомнили, что с 2015 года процесс модерации строится на пользовательских жалобах и проактивном мониторинге с применением машинного обучения. С начала 2024 года эти механизмы были усилены новыми инструментами на базе искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что в России продолжается взыскание штрафов с Telegram.