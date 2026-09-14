В Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ" заявили о попытке дискредитации с помощью ботов Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ" заявил, что подвергся массовой накрутке

Москва14 сен Вести.Аномальный рост числа подписчиков за короткий промежуток времени зафиксирован в Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ". Об этом сообщила администрация канала.

Согласно сообщению, проверка показала, что неизвестные предприняли попытку искусственной накрутки аудитории с помощью ботов. Как сообщили представители канала, у подозрительных аккаунтов отсутствуют фотографии, а время их последнего появления в сети практически совпадает.

Мы расцениваем происходящее как целенаправленную попытку дискредитировать канал с помощью искусственной накрутки аудитории в обход правил мессенджера сказано в сообщении

В материале также сказано, что в настоящее время технические специалисты выявляют и удаляют подозрительные аккаунты. Информацию об инциденте также передали в службу поддержки Telegram.