Москва14 сенВести.Аномальный рост числа подписчиков за короткий промежуток времени зафиксирован в Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ". Об этом сообщила администрация канала.
Согласно сообщению, проверка показала, что неизвестные предприняли попытку искусственной накрутки аудитории с помощью ботов. Как сообщили представители канала, у подозрительных аккаунтов отсутствуют фотографии, а время их последнего появления в сети практически совпадает.
Мы расцениваем происходящее как целенаправленную попытку дискредитировать канал с помощью искусственной накрутки аудитории в обход правил мессенджерасказано в сообщении
В материале также сказано, что в настоящее время технические специалисты выявляют и удаляют подозрительные аккаунты. Информацию об инциденте также передали в службу поддержки Telegram.