Саакашвили спел гимн Украины на заседании грузинского суда Саакашвили исполнил гимн Украины во время судебного заседания в Грузии

Москва20 сен Вести.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил государственный гимн Украины во время очередного судебного заседания в Тбилиси, где он находится под стражей. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее Саакашвили призвал передать его Украине в рамках обмена пленными как гражданина этой страны. Грузинские власти не согласились на такое предложение.

В августе Саакашвили пожаловался на условия содержания в грузинской тюрьме. Он утверждает, что его держат в маленькой, темной и непроветриваемой камере. Саакашвили подчеркнул, что власти Грузии относятся к нему как к военнопленному с целью сломить его волю.