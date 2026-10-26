Сахалинца смогут отслеживать маршрут движения скорой помощи в MAX У жителей Сахалина появилась возможность следить за движением скорой через MAX

Москва26 окт Вести.Жители Сахалина смогут отслеживать маршрут скорой помощи в реальном времени. Для этого им надо зарегистрироваться в чат-боте "Мое здоровье Сахалинская область" в мессенджере МАХ, сообщает там же региональный Минздрав.

Нововведение позволит видеть маршрут передвижения направленной бригады скорой помощи до пациента отмечается в публикации

Чат-бот разработали и внедрили специалисты Сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра.

Чтобы начать пользоваться функционалом, любому жителю острова нужно зарегистрироваться в чат-боте, чтобы его номер был сопоставлен с данными региональной медицинской информационной системы. Дальше после вызова скорой помощи пользователю придет ссылка для наблюдения за движением машины от момента ее назначения до конечной точки.

Через "Мое здоровье Сахалинская область" в MAX также можно записаться к врачу или отменить прием, организовать телемедицинскую консультацию или просмотреть список визитов.