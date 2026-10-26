Москва26 октВести.Жители Сахалина смогут отслеживать маршрут скорой помощи в реальном времени. Для этого им надо зарегистрироваться в чат-боте "Мое здоровье Сахалинская область" в мессенджере МАХ, сообщает там же региональный Минздрав.
Нововведение позволит видеть маршрут передвижения направленной бригады скорой помощи до пациентаотмечается в публикации
Чат-бот разработали и внедрили специалисты Сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра.
Чтобы начать пользоваться функционалом, любому жителю острова нужно зарегистрироваться в чат-боте, чтобы его номер был сопоставлен с данными региональной медицинской информационной системы. Дальше после вызова скорой помощи пользователю придет ссылка для наблюдения за движением машины от момента ее назначения до конечной точки.
Через "Мое здоровье Сахалинская область" в MAX также можно записаться к врачу или отменить прием, организовать телемедицинскую консультацию или просмотреть список визитов.