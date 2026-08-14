Машину для скорой отправят на Итуруп на следующей неделе

После визита Путина на Итуруп отправят новый автомобиль скорой помощи Машину для скорой отправят на Итуруп на следующей неделе

Москва14 авг Вести.Автомобиль скорой помощи подготовили для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. Машину доставят из Южно-Сахалинска на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

О необходимости заменить одну из машин скорой помощи президенту России Владимиру Путину рассказали во время визита главы государства на Итуруп 13 августа. Путин пообщался с коллективом местной больницы и узнал о проблеме с транспортом.

Из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска выбрали полноприводный автомобиль — именно такой нужен для работы, в том числе в удаленных населенных пунктах. Сейчас готовим его к отправке морем. На следующей неделе планируем доставить машину на Итуруп написал Лимаренко в соцсетях

Губернатор отметил, что вопрос был решен оперативно.