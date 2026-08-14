Москва14 авгВести.Автомобиль скорой помощи подготовили для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. Машину доставят из Южно-Сахалинска на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
О необходимости заменить одну из машин скорой помощи президенту России Владимиру Путину рассказали во время визита главы государства на Итуруп 13 августа. Путин пообщался с коллективом местной больницы и узнал о проблеме с транспортом.
Из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска выбрали полноприводный автомобиль — именно такой нужен для работы, в том числе в удаленных населенных пунктах. Сейчас готовим его к отправке морем. На следующей неделе планируем доставить машину на Итурупнаписал Лимаренко в соцсетях
Губернатор отметил, что вопрос был решен оперативно.