Поддубный: в MAX создан бот для сообщений о проблемах с тыловым обеспечением

В MAX появился специальный бот для сообщений о проблемах в тыловом обеспечении Поддубный: в MAX создан бот для сообщений о проблемах с тыловым обеспечением

Москва2 окт Вести.Специальный бот создан в мессенджере MAX для анонимного сбора предложений и информации о проблемах с тыловым обеспечением ВС РФ, сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Штаб материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ сделал очень важный шаг. В мессенджере MAX начал работать специальный бот для анонимного сбора предложений и информации о проблемах с тыловым обеспечением отметил Поддубный

По его словам, бот по адресу max.ru/mto_appeal_bot будет важнейшим каналом связи для воюющей армии, в Минобороны обещают проработать все сигналы и решить проблемы.

Бот в первую очередь рассчитан на военнослужащих, но о проблемах и предложениях могут писать и родные наших воинов сообщил Поддубный

Он добавил, что за МТО отвечает генерал-полковник, Герой России Валерий Солодчук.