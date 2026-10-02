Москва2 октВести.Специальный бот создан в мессенджере MAX для анонимного сбора предложений и информации о проблемах с тыловым обеспечением ВС РФ, сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Штаб материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ сделал очень важный шаг. В мессенджере MAX начал работать специальный бот для анонимного сбора предложений и информации о проблемах с тыловым обеспечениемотметил Поддубный
По его словам, бот по адресу max.ru/mto_appeal_bot будет важнейшим каналом связи для воюющей армии, в Минобороны обещают проработать все сигналы и решить проблемы.
Бот в первую очередь рассчитан на военнослужащих, но о проблемах и предложениях могут писать и родные наших воиновсообщил Поддубный
Он добавил, что за МТО отвечает генерал-полковник, Герой России Валерий Солодчук.