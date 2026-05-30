Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться на Кинбурнскую и Тендровскую косы

Москва30 мая Вести.В последнее время подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предпринимают попыток высадить десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, заявил губернатор области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Эти направления остаются сложными. Кинбурнская и Тендровская косы имеют большое значение для контроля побережья. Однако явных попыток высадиться на косах в последнее время противник не предпринимал. Более ранние попытки решительно пресекались. Подразделения группировки войск "Днепр" контролирует прибрежную территорию Черного моря, а средства наблюдения позволяют российским военнослужащим видеть подготовку противника и реагировать еще на подходах приводит ТАСС слова Сальдо

Тендровская коса - остров длиной 65 км в Херсонской области у северо-западного побережья Черного моря.

Кинбурнская коса длиной 40 км расположена между Днепровско-бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, входила ранее в состав Николаевской области Украины.