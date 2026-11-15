Самарский губернатор: быстрая адаптация предприятий к инновациям - залог успеха Губернатор Федорищев: успех предприятий зависит от их технологического развития

Москва15 ноя Вести.Быстрая адаптация предприятий к технологическим новациям - залог успеха всего региона, рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ИС "Вести".

Технологический уклад быстро меняется. И если мы так построим работу и дадим возможность интеллектуальную, административную, где-то финансовую поддержку, чтобы предприятия перестраивались, они будут успешны отметил Вячеслав Федорищев

А если предприятия будут успешны, то и регион будет получать больше налогов и больше создавать интересных продуктов, заключил самарский губернатор.