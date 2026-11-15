Москва15 нояВести.Быстрая адаптация предприятий к технологическим новациям - залог успеха всего региона, рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ИС "Вести".
Технологический уклад быстро меняется. И если мы так построим работу и дадим возможность интеллектуальную, административную, где-то финансовую поддержку, чтобы предприятия перестраивались, они будут успешныотметил Вячеслав Федорищев
А если предприятия будут успешны, то и регион будет получать больше налогов и больше создавать интересных продуктов, заключил самарский губернатор.