Москва25 сен Вести.Малый бизнес необходимо активно ориентировать на современные технологии и искусственный интеллект (ИИ). В том числе, в плане предоставления услуг его представителям. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В качестве примера он привел услугу по переводу рекламной продукции на иностранные сайты, которая до сих пор остается в перечне бесплатных предложений для бизнеса.

По его словам, развитие ИИ уже позволяет решать задачи, которые раньше требовали привлечения отдельных специалистов.

Смотрим перечень услуг, которые мы предоставляем бесплатно – там до сих пор стоит перевод на иностранные сайты вашей рекламной продукции. Глупость такая. Уже искусственный интеллект у нас в мессенджере Мах дает возможность тебе как с преподавателем, с искусственным интеллектом общаться на иностранном языке, что уж говорить про перевод. Наша задача буквально заставлять малый бизнес ориентироваться на цифровые продукты сказал Федорищев

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что малый бизнес пока адаптируется к цифровизации, поэтому для него предусмотрен переходный период.