Москва17 окт Вести.Предприятия Самарской области целевым образом участвуют в обучении нужных кадров и уже с первого курса обеспечивают студентов колледжей возможностью работать на станках. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в интервью ИС "Вести".

Среднее профессиональное образование становится прямым центром компетенции, где с первого курса у ребят появляется предприятие-шеф, которое обеспечивает и обучение на станках в цеху, и методологическое сопровождение, чтобы это образование было соответствующим сегодняшнему дню отметил губернатор

По его словам, такая система дает возможность работодателям закреплять сотрудников за собой, потому что запрос на кадры высокий. В такой системе профподготовки участвует, например, Самарский подшипниковый завод (АО "9 СМПЗ), заявил губернатор.