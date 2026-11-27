Москва27 ноя Вести.В Башкирии взяли курс на развитие системы среднего профессионального образования (СПО), каждый год на реализацию этой задачи из регионального бюджета выделяется около полумиллиарда рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава республики Радий Хабиров.

Мы из бюджета каждый год выделяем полмиллиарда рублей на инфраструктуру колледжей: мастерские, учебные классы и обязательно общежития, потому что хорошее общежитие очень сильно ребят привлекает. Если взять статистику, у нас из всех учащихся, которые заканчивают девятый класс, порядка 63% идут на учебу в колледжи. Мы для себя взяли такой курс именно обновить и поддержать вообще все, что связано со средним профессиональным образованием отметил Хабиров

По данным министра просвещения России Сергея Кравцова, среднее профессиональное образование сейчас получают около 4 миллионов студентов. При этом по некоторым востребованным специальностям конкурс превышает общие значения.