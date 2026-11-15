Москва15 ноя Вести.Республика Башкортостан семь лет подряд показывает рост инвестиций, сообщил глава региона Радий Хабиров в интервью ИС "Вести".

Республика семь лет подряд показывает рост инвестиций. С каждым разом мы наращиваем объемы. Этот год мы завершим, выполнив задачу, не ниже прошлого года. И ведь у нас валовой региональный продукт растет. По ВРП мы за три триллиона мы перешагнем в этом году. Поэтому объем инвестиций достаточно серьезный