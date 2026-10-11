Москва11 окт Вести.Главным приоритетом Республики Башкортостан в условиях специальной военной операции стала поддержка участников СВО и обеспечение обороноспособности РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава региона Радий Хабиров.

11 октября в Башкортостане отмечают День Республики. В этом году праздник проходит под лозунгом "Все для победы".

Очень важно всегда расставлять приоритеты. Вот в это время, непростой период для нашей страны, конечно – все для победы. Это поддержка наших воинов, это обеспечение обороноспособности нашей страны. Это слаженная работа экономики, социальной сферы. При этом я всегда говорю, что наша задача, чтобы экономика стабильно работала. Потому что мы должны обеспечить все социальные гарантии, все необходимые выплаты заявил Хабиров

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем.