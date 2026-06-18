В Великобритании погиб тысячелетний дуб Майор из легенды о Робин Гуде

Самое знаменитое дерево мира: в Британии погиб тысячелетний дуб Майор В Великобритании погиб тысячелетний дуб Майор из легенды о Робин Гуде

Москва18 июн Вести.В Шервудском лесу в Великобритании умер знаменитый дуб Майор. Как сообщает The Guardian, в этом году тысячелетнее дерево впервые не покрылось листвой.

Древний дуб с 11-метровым стволом и 28-метровой кроной каждый год посещали примерно 350 тысяч туристов. Согласно легенде, в его дупле прятался от шерифа Робин Гуд со своими товарищами.

Смерть дерева вызвала глубокий шок в обществе. На импровизированные похороны, организованные Королевским обществом защиты птиц (RSPB), съехались люди со всего мира. Местный гид Роберт Брэкли подъехал к дубу на электрическом фургоне, одетый в костюм Робина Гуда.

По мнению специалистов, гибель гиганта обусловлена совокупностью факторов. Основными причинами стали глобальное потепление и засуха. Рекордная жара 2022 года в Великобритании (40 градусов) нанесла дереву непоправимый урон.

Ситуацию усугубили два столетия антропогенного воздействия: вытаптывание почвы туристами, расположение в Шервуде военного лагеря и добыча угля, изменившая уровень грунтовых вод.