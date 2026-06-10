Самой высокооплачиваемой вакансией в России стал пермский стоматолог Работа стоматологом в Перми стала самой высокооплачиваемой в РФ

Москва10 июн Вести.Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми стала самой высокооплачиваемой в России в этом июне. Об этом сообщает РИА Новости.

Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале лета говорится в публикации

В Москве больше всех, как оказалось, готовы платить сетевому инженеру – 350 тысяч рублей. На втором месте – несколько вакансий в сфере медицины: стоматолог-ортопед, травматолог-ортопед и стоматолог-терапевт. Им готовы предложить от 300 тысяч в месяц. Водитель-экспедитор (категория Е) занимает третье место с зарплатой от 280 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге же среди лидеров оказались врач-косметолог и врач ультразвуковой диагностики (от 300 тысяч), а также водитель той же категории Е (250-280 тысяч).