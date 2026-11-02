У самокатчика в Ереване нашли автомат с глушителем

Самокатчика с автоматом задержали в Ереване У самокатчика в Ереване нашли автомат с глушителем

Москва2 ноя Вести.Правоохранительные органы Армении нашли у 27-летнего мужчины автомат с глушителем и оптический прицелом. Об этом сообщает пресс-служба армянского МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в Ереване, в районе Силикян. Полицейские увидели мужчину, который ехал на самокате по встречной полосе дороги. При виде сотрудников полиции, молодой человек попытался сбежать.

Сотрудники полиции преследовали, задержали и доставили его в Маштоцкий отдел полиции... Выяснилось, что это 27-летний житель Еревана. При личном досмотре у него были обнаружены автомат с глушителем и оптическим прицелом, магазин с 20 патронами, средства связи и другие предметы говорится в сообщении МВД

Ранее стало известно о стрельбе в Ереване. По данным МВД, автоматные очереди звучали в районе Ачапняк.