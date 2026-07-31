Подземный электрокабель взорвался в центре Еревана из-за нагрузки в жару

Подземный электрокабель стал причиной взрыва в центре Еревана Подземный электрокабель взорвался в центре Еревана из-за нагрузки в жару

Москва31 июл Вести.Взрыв кабеля электроснабжения произошел под одной из улиц района Кентрон в центре Еревана, заявил временный управляющий компании "Электрические сети Армении" Романос Петросян армянским СМИ.

Причиной взрыва стала чрезмерная нагрузка на сеть.

Из-за жарких погодных условий потребление электроэнергии в этот сезон увеличивается, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети... Наши дежурные подразделения проводят на месте аварийно-восстановительные работы приводят СМИ Армении слова Петросяна

В армянских Telegram-каналах появилось видео, на котором виден небольшой взрыв на улице, напугавший прохожих.

Между тем 18 июля на окраине Еревана произошел случай со стрельбой, погиб один человек.