Москва31 июлВести.Взрыв кабеля электроснабжения произошел под одной из улиц района Кентрон в центре Еревана, заявил временный управляющий компании "Электрические сети Армении" Романос Петросян армянским СМИ.
Причиной взрыва стала чрезмерная нагрузка на сеть.
Из-за жарких погодных условий потребление электроэнергии в этот сезон увеличивается, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети... Наши дежурные подразделения проводят на месте аварийно-восстановительные работыприводят СМИ Армении слова Петросяна
В армянских Telegram-каналах появилось видео, на котором виден небольшой взрыв на улице, напугавший прохожих.
Между тем 18 июля на окраине Еревана произошел случай со стрельбой, погиб один человек.