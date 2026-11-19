Ил-76 ВСУ вернулся из Турции на закрытый аэродром во Львове

Самолет ВСУ вернулся во Львов из Турции Ил-76 ВСУ вернулся из Турции на закрытый аэродром во Львове

Москва19 ноя Вести.Транспортный самолет Ил-76, принадлежащий ВСУ, улетевший из Львова в Турцию, вернулся обратно. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Принадлежащий ВСУ самолет Ил-76 вылетел из Львова, долетел до Турции, где совершил посадку, а спустя несколько часов вернулся обратно во Львов. Этот же борт 9 ноября летал из Львова в Брюссель и обратно, а до этого - в сентябре совершил полет в польский Демблин сказал собеседник агентства

Источник напомнил, что самолет летал, несмотря на закрытое воздушное пространство Украины.

Ранее сообщалось, что 17 ноября из Львова в Брюссель и обратно летал также принадлежащий ВСУ транспортный самолет Ан-26, который провел в Бельгии несколько часов.