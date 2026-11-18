Транспортный самолет ВСУ слетал в Брюссель и вернулся во Львов

Транспортный самолет ВСУ совершил рейс в Брюссель, а затем вернулся во Львов Транспортный самолет ВСУ слетал в Брюссель и вернулся во Львов

Москва18 ноя Вести.Транспортный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ан-26 сначала совершил рейс из Львова в Брюссель, а затем вернулся обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Собеседник агентства рассказал, что последний раз борт поднимался в воздух в июле: вылетел в Роттердам, оттуда перелетел в Брюссель и затем вернулся во Львов.

Несмотря на то, что львовский аэродром, равно как и все воздушное пространство Украины, закрыт, транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, слетал отсюда в Брюссель и спустя несколько часов вылетел обратно сказал источник

Ранее Львов посетил принц Гарри. Он принял участие в первой международной конференции Superhumans Trauma Conference.