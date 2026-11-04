Flightradar: самолет Air Serbia развернулся над Литвой по пути в Москву Самолет компании Air Serbia вернулся в Белград из-за экс-вице-премьера Вулина

Москва4 ноя Вести.Лайнер компании Air Serbia, выполнявший рейс JU134 по маршруту Белград — Москва, развернулся над территорией Литвы, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar. Как дополнительно сообщает портал Nova.rs, причиной стало то, что бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин не прошел проверку безопасности, однако оказался на борту.

Сегодня вечером из Белграда в Москву вылетел самолет авиакомпании Air Serbia (рейс JU134). Однако воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт имени Николы Теслы: по неофициальным данным, полученным Nova.rs, Александр Вулин поднялся на борт, не пройдя предполетный досмотр отметили в публикации

Уточняется, что после завершения профильными службами аэропорта всех необходимых процедур и получения разрешений пассажирам сообщат о новом времени вылета.

В середине октября сообщалось, что вылет рейса Air Cairo в Хургаду отложили из-за плохого самочувствия члена экипажа. Резервного экипажа авиакомпании в России не было, поэтому перевозчик решил перенести полет.