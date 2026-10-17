Вылет рейса Air Cairo в Хургаду отложен из-за плохого самочувствия члена экипажа Рейс Air Cairo в Хургаду перенесли из-за плохого самочувствия члена экипажа

Москва17 окт Вести.Вылет рейса Air Cairo SM788 из Москвы в Хургаду отложили до утра 18 октября из-за плохого самочувствия одного из членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в Telegram.

Внимание! Информация для пассажиров рейса зарубежной авиакомпании Air Cairo SM788. Рейс SM788 был полностью готов к вылету по маршруту Москва - Хургада, однако отправление пришлось отложить из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа говорится в публикации

Резервного экипажа у Air Cairo в России нет, поэтому перевозчик решил перенести рейс на 8 часов утра в воскресенье, 18 октября. В авиакомпании подчеркнули, что главное - безопасность пассажиров.

В 18.38 пассажиров вывели из самолета в терминал. Сейчас людей переоформляют и снимают багаж.

Пока идет ожидание, всех разместят в гостинице согласно Федеральным авиационным правилам РФ и окажут другую поддержку.