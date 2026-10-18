Москва18 октВести.Авиакомпания Air Cairo сдвинула время вылета рейса SM948 из Москвы в Дабаа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево на платформе MAX.
По предварительной информации, вылет назначен на 00.15 мск 19 октября. Причина – позднее прибытие самолета.
Вылет зарубежного рейса SM948 авиакомпании Air Cairo по маршруту Москва - Дабаа предварительно перенесен на 00.15 мск 19 октября в связи с поздним прибытием воздушного суднаговорится в публикации
Пассажирам, ожидающим рейс, предоставили питание и места в гостинице согласно Федеральным авиационным правилам РФ, а также другие меры поддержки.
Уточнить актуальное время вылета можно на онлайн-табло аэрогавани и на официальном сайте Air Cairo.