Рейс SM948 компании Air Cairo из Москвы в Дабаа отложили до 00.15 19 октября

Вылет рейса Air Cairo в Дабаа перенесли из-за позднего прибытия самолета Рейс SM948 компании Air Cairo из Москвы в Дабаа отложили до 00.15 19 октября

Москва18 окт Вести.Авиакомпания Air Cairo сдвинула время вылета рейса SM948 из Москвы в Дабаа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево на платформе MAX.

По предварительной информации, вылет назначен на 00.15 мск 19 октября. Причина – позднее прибытие самолета.

Вылет зарубежного рейса SM948 авиакомпании Air Cairo по маршруту Москва - Дабаа предварительно перенесен на 00.15 мск 19 октября в связи с поздним прибытием воздушного судна говорится в публикации

Пассажирам, ожидающим рейс, предоставили питание и места в гостинице согласно Федеральным авиационным правилам РФ, а также другие меры поддержки.

Уточнить актуальное время вылета можно на онлайн-табло аэрогавани и на официальном сайте Air Cairo.