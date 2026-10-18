Рейс Air Cairo вылетел из Москвы в Хургаду спустя более двух суток задержки

Самолет Air Cairo вылетел из Шереметьево в Хургаду спустя более двух суток Рейс Air Cairo вылетел из Москвы в Хургаду спустя более двух суток задержки

Москва18 окт Вести.Самолет авиакомпании Air Cairo вылетел из Москвы в египетскую Хургаду после задержки более чем на двое суток. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Рейс SM788 вылетел из столичной авиагавани 18 октября в 15.43 по московскому времени. Изначально отправление было запланировано на 01.45 16 октября, однако его неоднократно переносили, следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

В аэропорту уточнили, что на время ожидания пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Им также предоставили другие необходимые меры поддержки.

Как сообщалось ранее, вылет рейса Air Cairo в Хургаду был отложен из-за плохого самочувствия члена экипажа. Резервного экипажа авиакомпании в России не было, поэтому перевозчик решил перенести полет.