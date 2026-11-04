В развернутом над Литвой самолете из Сербии находились соратники Вучича Соратники Вучича оказались на борту развернувшегося рейса в Москву

Москва4 ноя Вести.Самолет Air Serbia с тремя политиками из окружения Александра Вучича был развернут над Литвой и вернулся в Белград. Об этом сообщают Nova и N1.

Причиной инцидента стало нарушение правил предполетного досмотра одним из пассажиров. Позже, пройдя дополнительные проверки, рейс вновь направился в Москву.

На борту самолета Air Serbia находились лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, генеральный директор "Србиягаза" Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович.

Самолет, вылетев из аэропорта имени Николы Теслы, успел долететь до юга Литвы, после чего получил распоряжение вернуться в Белград. По информации портала, такое решение было принято директором по безопасности аэропорта.

Как выяснил N1, Вулин поднялся на борт при содействии "неустановленного лица", не пройдя предполетный досмотр. Это заставило службу безопасности провести проверку по протоколу, применяемому при возможной угрозе взрыва.

Лидер "Движения социалистов" позже объяснил, что направлялся в Москву с официальным визитом. Его целью были переговоры о продлении газового соглашения.

По словам Вулина, сообщения о нарушении им правил безопасности оказались ложными, а случившееся является политически мотивированной кампанией против него.

По данным N1, все пассажиры прошли досмотр и повторно поднялись на борт, после чего рейс ASL 134 вылетел в Москву.