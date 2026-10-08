Летевшие в Эр-Рияд самолеты Turkish Airlines и AJet вернулись обратно в Стамбул

Летевшие в Эр-Рияд из Стамбула самолеты вернулись в аэропорты вылета Летевшие в Эр-Рияд самолеты Turkish Airlines и AJet вернулись обратно в Стамбул

Москва8 окт Вести.Летевшие из Стамбула в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд самолеты турецких авиакомпаний Turkish Airlines и AJet вернулись в аэропорты вылета. Об этом РИА Новости сообщили в двух стамбульских аэропортах.

Отмечается, что рейс Turkish Airlines вылетел в 21.59 по московскому времени, но спустя 35 минут развернулся обратно и сел в Стамбуле в 23.20 мск. Время нового вылета, а также причины возвращения в аэропорт в воздушной гавани не уточнили.

Другой рейс Turkish Airlines - TK140 - вылетел в 20.43 мск и примерно через два часа развернулся, уже находясь на севере Саудовской Аравии.

Таким же образом поступил экипаж рейса VF213 авиакомпании AJet. Самолет вылетел в 21.47 мск, развернулся через 50 минут после вылета и приземлился в Стамбуле около 00.10 мск.

Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции. Как сообщалось, это не касается неба над Меккой и Мединой.