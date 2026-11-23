Сборная России по самбо завоевала 21 золото на юниорском Кубке Европы Сборная России по самбо завоевала 21 золотую медаль на юниорском Кубке Европы

Москва23 ноя Вести.Сборная команда России 22 ноября одержала победу на Кубке Европы по самбо среди юниоров с возрастным ограничением до 24 лет, соревнования проходили в Лимасоле. Об этом сообщил ТАСС президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу.

Российские борцы – как юноши, так и девушки – завоевали в общей сложности 21 золотую медаль, первенствовав во всех категориях. Серебряные и бронзовые медали достались кипрским и греческим самбистам заявил он

Юниоры состязались на крытой арене "Аполлон". Ранее, 20-21 ноября, там же проходили поединки самбистов в рамках чемпионата мира среди ветеранов, в котором участвовали только мужчины. В этом соревновании россияне также первенствовали в общем зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Искренне поздравляем российских борцов с блестящим победами в чемпионате мира среди ветеранов и юниорском Кубке Европы заявил в беседе с агентством российский посол на Кипре Мурат Зязиков

Глава дипмиссии РФ в Никосии отметил, что трехдневные состязания самбистов в Лимасоле оказались в центре внимания кипрских и международных СМИ, аккредитованных на острове сотрудников дипломатического корпуса, а также многочисленных российских соотечественников и "в очередной раз доказали бессмысленность попыток изоляции спортсменов" из России.

Ранее Александр Сучков, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по самбо, проходившем в Узбекистане 6-8 ноября, рассказал, какие цели ставил перед турниром.