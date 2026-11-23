Москва23 нояВести.Сборная команда России 22 ноября одержала победу на Кубке Европы по самбо среди юниоров с возрастным ограничением до 24 лет, соревнования проходили в Лимасоле. Об этом сообщил ТАСС президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу.
Российские борцы – как юноши, так и девушки – завоевали в общей сложности 21 золотую медаль, первенствовав во всех категориях. Серебряные и бронзовые медали достались кипрским и греческим самбистамзаявил он
Юниоры состязались на крытой арене "Аполлон". Ранее, 20-21 ноября, там же проходили поединки самбистов в рамках чемпионата мира среди ветеранов, в котором участвовали только мужчины. В этом соревновании россияне также первенствовали в общем зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Искренне поздравляем российских борцов с блестящим победами в чемпионате мира среди ветеранов и юниорском Кубке Европызаявил в беседе с агентством российский посол на Кипре Мурат Зязиков
Глава дипмиссии РФ в Никосии отметил, что трехдневные состязания самбистов в Лимасоле оказались в центре внимания кипрских и международных СМИ, аккредитованных на острове сотрудников дипломатического корпуса, а также многочисленных российских соотечественников и "в очередной раз доказали бессмысленность попыток изоляции спортсменов" из России.
Ранее Александр Сучков, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по самбо, проходившем в Узбекистане 6-8 ноября, рассказал, какие цели ставил перед турниром.