Москва17 нояВести.Александр Сучков завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо, прошедшем в Узбекистане. Российский спортсмен в беседе с MK.RU рассказал, какие цели ставил перед турниром.
Борец признался, что думал только о победе.
Я не волновался, мандража не было, спокойно отнесся к соревнованиям, так как ехал туда только за золотомзаявил Сучков
Он также добавил, что из-за травм его дальнейшая карьера пока остается под вопросом.
Хотел себя максимально реализовать, потому что это мог быть единственный шанс в жизниотметил спортсмен
Кроме того, российский самбист рассказал, что планирует больше времени уделять тренерской деятельности.
Хочу больше тренерской деятельностью заниматься, взял третий и четвертый классы. Если я сейчас опять так же пропаду, как пропал в этом году на чемпионатах России и мира, то дети останутся без главного тренера и родители будут недовольнысообщил Сучков
Чемпионат мира по самбо прошел в Ташкенте с 6 по 8 ноября. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете турнира.