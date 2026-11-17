Чемпион мира по самбо Сучков: ехал только за золотом

"Единственный шанс в жизни": российский самбист рассказал о победе на ЧМ Чемпион мира по самбо Сучков: ехал только за золотом

Москва17 ноя Вести.Александр Сучков завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо, прошедшем в Узбекистане. Российский спортсмен в беседе с MK.RU рассказал, какие цели ставил перед турниром.

Борец признался, что думал только о победе.

Я не волновался, мандража не было, спокойно отнесся к соревнованиям, так как ехал туда только за золотом заявил Сучков

Он также добавил, что из-за травм его дальнейшая карьера пока остается под вопросом.

Хотел себя максимально реализовать, потому что это мог быть единственный шанс в жизни отметил спортсмен

Кроме того, российский самбист рассказал, что планирует больше времени уделять тренерской деятельности.

Хочу больше тренерской деятельностью заниматься, взял третий и четвертый классы. Если я сейчас опять так же пропаду, как пропал в этом году на чемпионатах России и мира, то дети останутся без главного тренера и родители будут недовольны сообщил Сучков

Чемпионат мира по самбо прошел в Ташкенте с 6 по 8 ноября. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете турнира.