Спортсмен Бутько: не расстроился бы даже в случае четвертого места на ЧМ

Спортсмен Бутько рассказал, что не расстроился из-за своего результата на ЧМ Спортсмен Бутько: не расстроился бы даже в случае четвертого места на ЧМ

Москва8 ноя Вести.Российский спортсмен Александр Бутько, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира (ЧМ) по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп" в китайском Нанкине, в интервью ИС "Вести" признался, что не расстроился такому результату.

Из-за того, что я пошел осознанно на этот сложный прыжок... В моей голове, я изначально был готов к тому, что я настраиваюсь - либо я первый, либо я четвертый… Спорт, такое бывает...Поэтому, конечно, третье приятнее, чем четвертое, но, если честно, я бы не сильно расстроился от четвертого пояснил Бутько

По словам спортсмена, в финале ему пришлось отказаться от выполнения сложного прыжка ради сохранения здоровья.

Турнир в Нанкине проходит с 5 по 8 ноября. Мужская сборная России стала чемпионом мира по прыжкам на батуте на "двойном минитрампе".

Ранее спортсменка Арина Каляндра, завоевавшая серебро на ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине в дисциплине "акробатическая дорожка" заявила, что показала свой максимум.