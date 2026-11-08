Москва8 ноя Вести.Российский спортсмен Илья Пенкин, завоевавший серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп" в китайском Нанкине, в интервью ИС "Вести" рассказал, что ему придало уверенности в финале.

Я очень рад, что такой финал выдался у нас, что два американских и два русских спортсмена боролись в финале. Это придавало мне уверенности, потому что в глубине души я понимал, что как бы ни случилось, уже у одного российского спортсмена будет медаль чемпионата мира в личном зачете, и это придавало мне силы, спокойствия. Конечно, я не особо думал, кто из нас двоих достоин больше этой медали, потому что, если честно, я абсолютно не задумывался о том, что Рубен [Падилья, финалист на ЧМ] или Уэст Флауэр [завоевавший золотую медаль] - победитель в дисциплине "двойной минитрамп" - может ошибиться. Я думал, что они сделают оба хорошо свои комбинации и дальше у нас была бы борьба - либо у меня с Уэстом, либо у меня с Сашей [Бутько, бронзовая медаль] отметил Пенкин

Ранее спортсмен Александр Бутько рассказал, что не расстроился из-за своего результата на ЧМ.