Атлеты из РФ заработали 14 медалей на юношеских Олимпийских играх в Дакаре

Российские спортсмены взяли 8 золотых наград на юношеских Олимпийских играх Атлеты из РФ заработали 14 медалей на юношеских Олимпийских играх в Дакаре

Москва11 ноя Вести.Российские спортсмены завершили выступление на летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре с 14 медалями. Из них восемь - золотых, следует из первичных протоколов соревнований, которые были опубликованы на портале Международного олимпийского комитета.

По данным сайта, спортсмены также заработали четыре серебряные и две бронзовые медали.

Последнюю награду российской команде принес тхэквондист Башир Аджиев. Он завоевал бронзу в весовой категории свыше 73 кг, уступив в полуфинале испанцу Ивану Лысенко Серрано, а восьмое золото сборной принесла Полина Дмитриева. Она победила в личном многоборье.

В тот же день другой спортсмен - Даниил Смирнов - победил в мужском многоборье. Еще по две золотые медали завоевали пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, по одной - велогонщица Ангелина Новолодская и рапиристка Ульяна Белых.

Всего в Дакаре Россию представляли 13 спортсменов. Они выступали под национальным флагом, в честь побед звучал гимн страны.