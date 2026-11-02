Второе золото России: пловец Торопкин стал первым на юношеской Олимпиаде Российский пловец Торопкин завоевал золото юношеской Олимпиады на стометровке

Москва2 ноя Вести.На юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре завершился финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем. Победителем в нем стал российский пловец Богдан Торопкин.

Россиянин преодолел дистанцию за 49,66 секунды​​​. Серебряную медаль завоевал китаец Се Ичэнь (отставание – 0,52 секунды). Тройку лучших замкнул представитель Тайваня Ли Хань (+0,60).

Торопкин является знаменосцем сборной России.

Ранее на дистанции 100 метров баттерфляем золото завоевала россиянка Серафима Фокина. В честь ее победы впервые на соревнованиях прозвучал российский гимн.

Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года.